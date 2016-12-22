Строители соединили пролеты автодорожной части Крымского моста с арками

Строители Крымского моста через Керченский пролив соединили пролеты автодорожной части объекта на втором морском участке строительства — между островом Тузла и фарватером. К концу этого года строители соединят автомобильными пролетами два берега. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра проекта.

Видео: Крымский Мост / YouTube

«Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем будет идти движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси — пролетов, по которым движение автомобилей пойдет из Тамани в Крым», — уточняется в сообщении. В целом более чем двухкилометровая «нить» металлоконструкций общей массой около 20 тыс. т протянута на этом участке между 33 опорами.

Пролеты моста строились с февраля 2017 года. Всего на объекте строительства четыре морских участка, включая участок над фарватером. Протяженность объектов более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. Сооружение пролетов на трех из четырех морских участков закончены, как и на сухопутных участках моста. Нужно собрать пролеты от фарватера до керченского берега. «Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года», — заключили в пресс-службе.

В начале декабря было заасфальтировано 8,6 км дорожного полотна автомобильной части транспортного перехода моста через Керченский пролив. Общая протяженность дорожного полотна моста — 19 км.

В середине ноября строители завершили монтаж пролетов автодорожной части Крымского моста на одном из морских участков. Новая часть моста соединила Тузлинскую косу и остров Тузла. Кроме того, было возведено более 430 опор моста из 595, собрано более 115 тыс. т металлоконструкций пролетных строений (всего их нужно более 260 тыс. т). На готовых участках моста частично уложен асфальт.

Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Рабочее движение по нему должно быть открыто в декабре 2018 года. Объект должен быть сдан в июне 2019 года. Генподрядчиком строительства выступает компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.