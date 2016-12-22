Строители заасфальтировали две трети автомобильной части Крымского моста

Заасфальтированы 8,6 км дорожного полотна автомобильной части транспортного перехода моста через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Общая протяженность дорожного полотна моста составляет 19 км.

Автомобильная дорога Крымского моста состоит из четырех полос движения. По направлению из Тамани в Керчь нижний слой асфальта уложен на 8 км дороги, верхний — почти на 7 км. По направлению из Керчи в Тамань нижний слой асфальта уложен на 5 км дороги, а верхний — на 1,6 км.

Ранее генподрядчик строительства «Стройгазмонтаж» (принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу​) заявил, что пролеты автодорожного моста через Керченский пролив соединят с фарватерной частью перехода к Таманскому берегу 15–20 декабря этого года.

Строительство моста через Керченский пролив началось в 2015 году. Он состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. Четырехполосный автомобильный переход должны завершить в декабре 2018 года. Строительство железнодорожного моста — в июне 2019 года. Строительство оценивается в 228,3 млрд руб.