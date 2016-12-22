ЦБ передал функции временной администрации Бинбанка фонду консолидации

Центробанк ​возложил функции временной администрации Бинбанка на Фонд консолидации банковского сектора, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Санацией банка будет заниматься управляющая компания фонда (УК ФКБС), следует из сообщения.​ Решение вступает в силу с 15 декабря.

Отмечается, что полномочия временной администрации позволят «провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка».

ЦБ объявил о введении временной администрации в Бинбанке 21 сентября, сообщив, что санация банка пройдет по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора.

В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов направил клиентам письмо о том, что у четырех частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка могут возникнуть проблемы. Вскоре после этого «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера», а Банк России объявил о санации «ФК Открытие» и Бинбанка. О санации банка «ФК Открытие» ЦБ объявил 29 августа.