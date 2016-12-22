Белый дом рассказал о словах благодарности Трампа в разговоре с Путиным

Во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным американский президент поблагодарил своего российского коллегу за признание значительных экономических достижений США во время пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам разговора двух лидеров.
«Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы.
О достижениях американской экономики Путин рассказал во время ответов на вопросы журналистов 14 декабря. «Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он [Трамп] работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике», — сказал президент.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне по инициативе американской стороны. Как сообщала пресс-служба Кремля, главы государств обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание кризису вокруг КНДР.