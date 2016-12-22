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Новым гендиректором «Яндекса» в России стала Елена Бунина
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Новым гендиректором «Яндекса» в России стала Елена Бунина
Бизнес, 14 дек, 23:11
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Новым гендиректором «Яндекса» в России стала Елена Бунина

С 1 декабря новым гендиректором «Яндекс» в России стала глава HR-департамента компании Елена Бунина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Как пояснили в «Яндексе», Бунина будет представлять интересы компании в ходе официальных переговоров, оставаясь при этом руководителем HR-департамента. Значительная часть функций гендиректора при этом была распределена между несколькими топ-менеджерами.

«Операционный директор Грег Абовский отвечает за текущее развитие бизнеса группы компаний, а также курирует все финансовые вопросы и отвечает за развитие экспериментальных направлений. Технический директор Михаил Парахин руководит развитием поискового портала, а также отвечает за технологическое развитие компании. Как и прежде, Аркадий Волож руководит группой компаний Яндекс», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В конце ноября стало известно, что гендиректор «Яндекса» в России, Александр Шульгин, решил уйти из компании. «Мне пришло время двигаться дальше», — прокомментировал свой уход Шульгин. Шульгин одновременно осуществлял операционное управление компанией. После его ухода на это направление был назначен Грег Абовски, одновременно исполняющий обязанности финансового директора компании. После ухода из «Яндекса» Шульгин стал генеральным директором группы компаний Ozon.

Теги: гендиректор , "Яндекс"
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