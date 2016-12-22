Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,65 EUR Нал. 69,74 68,95 USD Бирж. 58,83 -0,45 EUR Бирж. 69,20 -0,46 USD ЦБ. 59,14 +0,31 EUR ЦБ. 69,47 +0,17 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16495,95 -179,82 ММВБ 2131,94 -1,33% РТС 1141,50 -0,73% Brent 62,58 -2,00% DJIA 24647,20 +0,58% Nasdaq 6892,52 +0,44% FTSE 7496,51 -0,05%
Власти пожаловались в прокуратуру на планы Яшина провести акцию в Москве
Лента новостей
Росавиация назвала причину задержек зарплат сотрудникам «ВИМ-Авиа» 19:30, Бизнес В Самарской области из-за опечатки прекратили выдачу новогодних подарков 19:19, Общество Власти пожаловались в прокуратуру на планы Яшина провести акцию в Москве 19:18, Политика Микрофинансы: как получить доход выше обычных процентов по вкладам 19:16, РБК и Русмикрофинанс Протесты из-за признания США Иерусалима столицей Израиля. Фоторепортаж 19:11, Фотогалерея  Глава ОПЕК сообщил о сокращении запасов нефти на 200 млн барр. 18:57, Бизнес «Система» отменила продажу акций «Детского мира» после ареста активов 18:33, Бизнес Исламские государства попросили признать Иерусалим столицей Палестины 18:32, Политика «Одноклассники» назвали причину блокировки группы «Открытой России» 18:27, Политика Как устроен бизнес «ГЕОТЕК Сейсморазведки» 18:26, Партнерский материал Бывшего замдиректора «Ростелекома» в Петербурге оштрафовали на 2 млн руб. 18:24, Бизнес Режим консолидации: почему не стоит ждать «цветную революцию» в Минске 18:21, Мнение Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 18:18, РБК и Porsche Глава петербургского Колпино получил восемь лет колонии за разбой 18:05, Общество В Совфеде ответили на идею Украины запретить поезда в Россию 18:04, Политика Польско-украинская комиссия займется оценкой личности Бандеры 17:59, Политика Бездомный похитил €300 тыс. из здания аэропорта в Париже 17:53, Общество Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения 17:51, Партнерский материал Bon Jovi, Dire Straits и Нина Симон включены в Зал славы рок-н-ролла 17:50, Общество Финдиректора почувствовали рост неопределенности впервые за два года 17:50, Финансы Медаль Почета: тест-драйв Jeep Renegade Trailhawk 17:28, Авто Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 17:27, Lenovo и РБК В Подмосковье нашли погибшей бывшую участницу «Дома-2» Марию Политову 17:25, Общество В Совфеде отметили серьезные перспективы КНДР в создании ядерных сил 17:20, Политика Кадровое голодание: за кем охотились хедхантеры в 2017 году 17:17, Свое дело РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби 17:15, Спорт «Роскосмос» создал комиссию для поиска виновных в падении спутника 17:13, Общество МИД заявил об отказе США обменяться письмами о невмешательстве 17:00, Политика
Власти пожаловались в прокуратуру на планы Яшина провести акцию в Москве
Политика, 19:18
0
Власти пожаловались в прокуратуру на планы Яшина провести акцию в Москве

Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

«На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — считают в мэрии.

Как сообщил РБК Илья Яшин, префектура ЦАО прислала ему письмо о несогласованности мероприятия «День свободных выборов». «Мы не просили никакого согласования, а проинформировали о том, что мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с нашими полномочиями. Единственная цель информирования — чтобы они не согласовывали на этом месте других мероприятий уже в рамках своих полномочий», — заявил Яшин.

Он отметил, что руководствуется статьей 8.8 КоАП РФ «Об организации местного самоуправления в городе Москве». По его словам, статья дает право организовывать районные праздники без согласования с органами власти. «Распоряжение, на которое ссылается господин [Владимир] Черников (глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. — РБК), не имеет к этому никакого отношения, оно регулирует городские праздники», — сказал депутат.

Кроме того, Яшин готовит ответное письмо в прокуратуру с просьбой вынести предостережение префекту ЦАО и Черникову «в связи с возможным нарушением закона с их стороны».

Как сообщал ТАСС, столичный департамент также направил письмо Яшину, в котором приводятся «разъяснения» по порядку проведения массовых мероприятий. «В случае проведения несогласованного массового мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности», — заявляли в ведомстве.

Речь идет о мероприятии «День свободных выборов», заявленном Ильей Яшиным на 24 декабря как праздничном. «Расскажем людям об избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — писал Яшин. Призыв посетить мероприятие поддержал в своем блоге и политик Алексей Навальный.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, в свою очередь, назвал праздник «провокацией». Он утверждал, что до 12 декабря уведомлений о проведении мероприятия в ведомство не поступало.

Теги: Илья Яшин , солидарность , «День свободных выборов»
Главное
«Система» отменила продажу акций «Детского мира» после ареста активов Бизнес
Материалы по теме
Московская мэрия сочла провокацией праздничное мероприятие депутата Яшина Политика
Илья Яшин стал главой совета депутатов Красносельского района Москвы Политика
Штаб Навального сообщил об освобождении задержанных в Самаре активистов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.