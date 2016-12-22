Власти пожаловались в прокуратуру на планы Яшина провести акцию в Москве

Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

«На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — считают в мэрии.

Как сообщил РБК Илья Яшин, префектура ЦАО прислала ему письмо о несогласованности мероприятия «День свободных выборов». «Мы не просили никакого согласования, а проинформировали о том, что мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с нашими полномочиями. Единственная цель информирования — чтобы они не согласовывали на этом месте других мероприятий уже в рамках своих полномочий», — заявил Яшин.

Он отметил, что руководствуется статьей 8.8 КоАП РФ «Об организации местного самоуправления в городе Москве». По его словам, статья дает право организовывать районные праздники без согласования с органами власти. «Распоряжение, на которое ссылается господин [Владимир] Черников (глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. — РБК), не имеет к этому никакого отношения, оно регулирует городские праздники», — сказал депутат.

Кроме того, Яшин готовит ответное письмо в прокуратуру с просьбой вынести предостережение префекту ЦАО и Черникову «в связи с возможным нарушением закона с их стороны».

Как сообщал ТАСС, столичный департамент также направил письмо Яшину, в котором приводятся «разъяснения» по порядку проведения массовых мероприятий. «В случае проведения несогласованного массового мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности», — заявляли в ведомстве.

Речь идет о мероприятии «День свободных выборов», заявленном Ильей Яшиным на 24 декабря как праздничном. «Расскажем людям об избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — писал Яшин. Призыв посетить мероприятие поддержал в своем блоге и политик Алексей Навальный.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, в свою очередь, назвал праздник «провокацией». Он утверждал, что до 12 декабря уведомлений о проведении мероприятия в ведомство не поступало.