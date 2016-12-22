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В Киеве рассказали о невозможности обмена пленными «всех на всех»
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В Киеве рассказали о невозможности обмена пленными «всех на всех»
Общество, 14:48
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В Киеве рассказали о невозможности обмена пленными «всех на всех»

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса в формате «всех на всех» пока не может состояться. Об этом заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук, передает «Комсомольская правда в Украине».

По словам Медведчука, установлены 386 человек, удерживаемых на территории Украины и разыскиваемых самопровозглашенными республиками. Украина разыскивает 157 человек, но на территориях непризнанных республик установлены и подтверждены только 94 из них. «То есть мы этих людей не можем освободить, а Донецк — Луганск хотят получить всех, кого они запрашивают», — пояснил он.

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По словам Медведчука он направлял президенту России Владимиру Путину обращение с предложением устроить в качестве начального этапа пропорциональный обмен, и российский лидер его поддержал и согласился быть посредником в процессе. «Мы рассчитываем на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, а Украина, в свою очередь, готова освободить 306 человек», — сообщил политик.

Медведчук подчеркнул, что последние события на территории ЛНР не помешают обмену пленными.

Обмен пленными — один из этапов минских соглашений. В течение последних 14 месяцев ни один человек не был освобожден.

Теги: Украина , ДНР , ЛНР , пленные , Виктор Медведчук
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