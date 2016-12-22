ДНР и ЛНР заявили о готовности обменять более 70 пленных украинцев

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в рамках предусмотренного минскими соглашениями обмена пленными готовы передать Украине 74 пленных солдата. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

«Мы в очередной раз подтверждаем готовность передать украинской стороне 74 человека: со стороны Луганска 16 человек, со стороны Донецкой Республики — 58 человек», — сказала Кобцева.

Президент Владимир Путин 15 ноября впервые провел телефонные переговоры с главой ДНР Александром Захарченко и занимавшим на тот момент пост главы ЛНР Игорем Плотницким. Во время разговора они обсудили обмен пленными между самопропозглашенными республиками и украинской стороной. О необходимости масштабного обмена пленными с Путиным говорил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. В разговоре с Захарченко и Плотницким Путин поддержал инициативу Медведчука, а лидеры самопровозглашенных республик согласились с российским президентом.

В конце ноября Медведчук заявил о невозможности обмена пленных между Луганском, Донецком и Киевом в формате «всех на всех». Он отметил, что на территории Украины задержаны 386 человек, разыскиваемых ЛНР и ДНР. Украина, в свою очередь, разыскивает 157 человек, но в самопровозглашенных республиках удерживаются только 94 человека. «То есть мы этих людей не можем освободить, а Донецк — Луганск хотят получить всех, кого они запрашивают», — пояснил Медведчук.