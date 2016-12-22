Поклонская посоветовала послу США в России «ознакомиться с географией»

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в разговоре с РБК посоветовала послу США в России Джону Хантсману ознакомиться с географией и историей России в ответ на его слова о принадлежности Крыма Украине.

По словам депутата, посол «просто не успел ознакомиться с географией России и Украины». «Для него, может, это будет новость, но Крым — это Россия. Если хочет изучить географию, пусть посмотрит замечательные картинки 18 марта 2014 года: люди радуются с российскими флагами», — сказала она.

По мнению Поклонской, Хантсман «ошибся». «Советую не только международное право читать, но и не перекручивать его в свою пользу, а объективно подходить к вопросу, а также учитывать другие международные документы, договора и ознакомиться с географией и историей той страны, о которой он хочет так громко заявлять», — заявила Поклонская.

Хантсман 13 декабря в ответ на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что полуостров является украинским. Он опубликовал свой видеоответ на странице посольства в Twitter. «На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина», — сказал Хантсман.

Ранее «учить географию» Хантсману посоветовал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на вопрос о принадлежности Крыма «добавить нечего». «Тема Крыма никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал он.

12 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил. что России «рано или поздно» придется вернуться к вопросу о статусе Крыма, однако на данный момент приоритетом является урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

