Власти Крыма ответили на слова посла США о полуострове

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский полагает, что американскому послу в России Джону Хантсману нужно «учить географию и историю», поскольку дипломат назвал Крым украинским. Об этом Полонский рассказал агентству «РИА Новости».

«Если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — высказался вице-премьер.

Так власти Крыма отреагировали на слова Хантсмана о том, что полуостров принадлежит Украине.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина. Для улучшения отношений между Россией и США восстановление территориальной целостности Украины необходимо», — сказал Хантсман в видеоответе, размещенном в Twitter посольства США.