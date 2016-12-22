В Сомали жертвами взрыва у полицейской академии стали 13 человек

В результате взрыва у полицейской академии в столице Сомали Могадишо погибли не менее 13 человек, заявили в пресс-службе полиции страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, смертник проник в тренировочный лагерь сомалийской полиции и подорвал себя. После взрыва были найдены тела 13 полицейских, еще 15 человек были ранены.

Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России), придерживающаяся исламистской идеологии. Данная группировка связана с террористами «Аль-Каиды» (запрещена в России).

Исламистские террористические организации в последний год начали усиленную атаку против международно признанного правительства страны. Крупный теракт в Сомали произошел в конце октября. Жертвами атаки стали 23 человека. Взрыв произошел в здании отеля, которое захватили террористы. Ответственность за нападение взяла на себя «Аш-Шабаб». Целью атаки были министры и сотрудники службы безопасности, которые находились в гостинице.

Ранее в том же месяце в Могадишо произошла одна из крупнейших террористических атак в истории страны, жертвами которой стали 358 человек. Были взорваны два автомобиля возле популярного отеля Safari на оживленной торговой улице города, еще один взрыв произошел в квартале Мадина.



На данный момент международно признанное правительство Сомали контролирует при помощи миротворцев Африканского союза только столицу страны Могадишо. Фактически независимыми от правительства являются самопровозглашенные республики Пунтленд и Сомалиленд. Остальная часть страны контролируется племенными группировками, а также террористическими организациями, связанными с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и «Аль-Каида». В начале ноября ВВС США нанесли первые авиаудары по террористам ИГ в стране, в результате которых погибло около 100 боевиков группировки. Американская дипмиссия в стране незадолго до этого объявила об эвакуации части своих сотрудников.