США заявили об уничтожении 100 боевиков в Сомали при авиаударе

Авиация США нанесла удары по позициям боевиков группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) в Сомали, говорится в пресс-релизе Африканского командования Пентагона. В результате были уничтожены более 100 боевиков.

Авиаудар был произведен по лагерю боевиков, который был расположен на расстоянии порядка 200 км от столицы страны Могадишо.

«Американская армия будет продолжать использовать все возможные и необходимые меры для защиты граждан США и предотвращения террористических угроз», — подчеркивается в заявлении. Американское командование напомнило, что «Аш-Шабаб» заявляла о преданности «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещенная в России) и готовности к проведению террористических актов.

В начале ноября беспилотники США нанесли авиаудар по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сомали. Целью беспилотников стали лидеры местных формирований ИГ. В Вашингтоне заявили, что операция была проведена по согласию с международно признанным правительством страны.