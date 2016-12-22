Власти Красноярского края опровергли потерю урны с прахом Хворостовского

Информация об утере урны с прахом певца Дмитрия Хворостовского не соответствует действительности​, заявили РБК в пресс-службе правительства Красноярского края.

«Это фейк, который, ко всему прочему, вызывает серьезные вопросы о морально-этических качествах людей, его распространявших», — подчеркнули в пресс-службе правительства края. «О целях СМИ, которые опубликовали эту информацию, можно только догадываться», — добавили в правительстве региона.

Уточняется, что капсула с прахом хранится в специализированном медучреждении в Красноярске. В правительстве подчеркнули, что урна не находится в публичном доступе по просьбе родственников певца, которые не хотят «лишнего шума».

Информация об утере урны с прахом Хворостовского появилась в СМИ 13 декабря. Такой вывод был сделан из отказа красноярских чиновников разглашать местонахождение капсулы.

Урну с частью праха певца доставили в его родной Красноярск 28 ноября. Еще одну капсулу с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. О захоронении в двух местах Хворостовский просил в своем завещании.

Власти Красноярского края рассматривают вопрос о помещении урны с прахом в специальный мемориальный комплекс, а также о присвоении имени Хворостовского учреждению культуры.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября в возрасте 55 лет. На протяжении двух лет он боролся с опухолью мозга.