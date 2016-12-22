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Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск
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Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск
Общество, 10:02
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Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

В Красноярск доставили капсулу с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Об этом РБК сообщила его директор Анна Ильина.

За дальнейшими комментариями она попросила обратиться к властям региона. В пресс-службе министерства культуры Красноярского края, в свою очередь, сообщили РБК, что не располагают информацией об этом.

Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Причиной смерти стал рак мозга, с которым певец боролся в течение двух с половиной лет. Прощание с Хворостовским прошло 27 ноября в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с певцом пришли несколько сотен человек.

Видео: Телеканал РБК

Семья Хворостовского попросила поклонников певца не присылать цветы в знак памяти, а сделать пожертвования в британский благотворительный Центр по исследованию рака (Cancer Research UK).

В Москве прошла церемония захоронения капсулы с прахом Хворостовского Еще 4 фото
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Сам певец в своем завещании писал, что его прах должны похоронить в Москве и Красноярске. Одну из капсул с частью праха Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в столице 28 ноября. Тогда же стало известно, что еще одну капсулу с частью праха певца поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске.

Видео: РБК

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что власти Красноярска рассматривают «разные варианты» увековечивания памяти Хворостовского. По его словам, решается вопрос о присвоении его имени Институту искусств, который певец закончил, или Театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру.

28 ноября стало известно, что Хворостовского посмертно номинировали на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный вокальный альбом» за диск Sviridov: Russia Cast Adrift («Свиридов «Отчалившая Русь»). Альбом был записан вместе с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром и квинтетом «Стиль пяти» под управлением американского дирижера Константина Орбеляна.

Теги: смерть , Красноярск , Дмитрий Хворостовский , оперный певец
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