Одну из капсул с прахом Хворостовского поместят в мемориал в Красноярске

Капсулу с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске. Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс, передает «РИА Новости».

По завещанию Хворостовского, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске, пишет агентство. Одну капсулу с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище во вторник, 28 ноября. «После того как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации», — сказал Усс.

Скорее всего, по его словам, капсула будет храниться в Красноярске несколько месяцев до того, как все вопросы увековечивания его памяти будут согласованы с его родственниками и архитектурной общественностью. «После этого соответствующая капсула будет помещена в один из избранных мемориальных объектов», — отметил и.о. главы Красноярского края.

Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским состоялась в концертном зале имени Чайковского 27 ноября. В ней приняли участие несколько сотен человек. Закрытый гроб с его телом установили на сцене, а в зале звучала запись арий в исполнении артиста.

Видео: Телеканал РБК

Оперный певец умер 22 ноября в возрасте 55 лет. Он страдал от рака мозга, с которым боролся на протяжении двух с половиной лет. Члены семьи артиста 24 ноября попросили его поклонников не присылать в знак сочувствия цветы, а пожертвовать деньги британскому благотворительному Центру по исследованию рака (Cancer Research UK).