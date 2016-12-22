В США законодатель покончил с собой после обвинений в домогательствах

Член нижней палаты законодательного собрания американского штата Кентукки республиканец Дан Джонсон покончил с собой после обвинений в домогательствах к 17-летней девочке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.
Как отмечается в сообщении, на момент смерти Джонсону было 57 лет. Он совершил суицид в городе Луисвилл на мосту.
Дан Джонсон стал членом законодательного собрания в 2016 году. Кроме того, он был пастором в церкви Пылающего сердца в Луисвилле и помогал школьникам изучать Библию. В понедельник, 11 декабря, Центр расследований в Кентукки опубликовал заявление женщины, в котором она утверждала, что Джонсон домогался до нее в подвале своего дома в 2013 году, когда ей было 17 лет. В то время она обращалась в полицию и рассказывала о произошедшем, но затем дело было закрыто, а Джонсону не предъявили никаких обвинений.
Законодатель слова женщины назвал «однозначно ложными» и заявил, что подобные слова являются стратегией, чтобы победить консервативных республиканцев.
В конце ноября несколько женщин обвинили бывшего судью Верховного суда Алабамы республиканца Роя Мура в сексуальных домогательствах. По данным Reuters, после этого от него отвернулись его сторонники. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мур обвинения отрицает и говорит, что не делал подобного.
Обвинения в неподобающем поведении коснулись и представителей демократической партии. Так, сенатор-демократ Эл Франкен собирался подать в отставку из-за обвинений в домогательствах, рассказал Общественному радио Миннесоты его однопартиец.
Франкена обвинили в том, что он трогал и насильно целовал женщин, когда ездил в турне по базам США на Ближнем Востоке в 2006 году. Несколько подобных случаев произошли и после 2006 года, заявили обвиняющие сенатора. Франкен свою вину признал и извинился.