Трамп вступился за обвиняемого в домогательствах кандидата в сенаторы

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту республиканца Роя Мура, кандидата в сенаторы от штата Алабама, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Он полностью отрицает это [домогательства] и говорит, что не совершал этого», — сказал Трамп. По его словам, Мур уже побеждал в восьми сенаторских гонках и является опытным политиком, а если случаи домогательства и произошли, то «очень давно». Американский президент также выступил против оппонента Мура, кандидата от демократов Дага Джонса. «Нам не нужен либерал-демократ [в сенате]», — считает Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп назвал обвинения в адрес Мура «вызывающими тревогу» и выразил надежду, что судьбу Мура решат избиратели штата Алабама.

Ранее несколько женщин обвинили Мура в домогательствах, которые произошли еще в 1970-х годах. По словам женщин, республиканец домогался до них в то время, когда они еще были подростками. После этого десяток сенаторов-республиканцев, включая Митча Макконнелла, призвали Мура отказаться от планов занять место в сенате.

«В аду есть особое место для людей, которые охотятся на детей. Я еще не видела объяснения этих инцидентов, но у меня нет причин сомневаться в словах жертв», — прокомментировала секс-скандал дочь Иванка Трамп, дочь президента США. Она не призывала Мура отказаться от участия в сенаторской гонке.

Пентагон 17 ноября опубликовал сообщение в Twitter, в котором призвал президента США уйти в отставку. Оказалось, что ведомство допустило ошибку и на самом деле сообщение предназначалось для Роя Мура и сенатора Ала Франкена, также обвиняемого в сексуальных домогательствах.

«Есть простое решение. Рой Мур — откажись от участия в выборах. Ал Франкен — уйди в отставку из конгресса. Дональд Трамп — уйди в отставку с поста президента. Республиканская партия — прекратите замалчивать проблему сексуальных домогательств. Это преступление, так же, как и ваше лицемерие», — указывалось в сообщении. Позднее твит с ошибкой был удален.