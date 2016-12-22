Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,59 EUR Нал. 69,84 68,96 USD Бирж. 58,61 -0,67 EUR Бирж. 69,26 -0,40 USD ЦБ. 59,14 +0,31 EUR ЦБ. 69,47 +0,17 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16239,67 -9,61 ММВБ 2131,94 -1,33% РТС 1141,50 -0,73% Brent 62,82 +0,06% DJIA 24585,43 +0,33% Nasdaq 6875,80 +0,20% FTSE 7496,51 -0,05%
Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел
Лента новостей
Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел 03:34, Политика В Йемене хуситы освободили корреспондента Sputnik 03:03, Общество Глава МВД Украины инициировал санкции против «Татнефти» 02:59, Бизнес Песков связал дальнейшую работу пресс-секретарем с волей президента 02:32, Политика Песков рассказал о создании дайджестов Путину из данных Telegram-каналов 02:06, Политика В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине 02:00, Политика Песков связал с выборами давление на российский бизнес за рубежом 01:38, Политика Песков заявил о несозревшем конкуренте Путина 01:25, Политика Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде 01:10, Политика В результате стрельбы в университете Пенсильвании есть жертвы 00:52, Общество Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа 00:21, Политика Политтехнологи заявили о рисках протестов после выборов президента 00:02, Политика Минфин уточнил требования к долгам регионов 00:01, Экономика Вадим Дымов — РБК: «Я вообще никогда не люблю прыгать в огонь» 00:01, Интервью В Rotschild рассказали о нежелании иностранцев покупать Roshen 13 дек, 23:56, Бизнес Порошенко поблагодарил Канаду за решение поставлять оружие Украине 13 дек, 23:41, Политика Сорвавшего показ фильма о Донбассе лидера SERB арестовали на семь суток 13 дек, 23:15, Общество На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13 дек, 22:35, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 13 дек, 22:18, РБК и My Ideal Smile Facebook посчитал траты России на «влияние» на результаты по Brexit 13 дек, 22:04, Политика Суд арестовал участника движения SERB за срыв показа фильма «Полет пули» 13 дек, 22:02, Общество ФРС США повысила ключевую ставку впервые с июня 13 дек, 22:01, Деньги Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира 13 дек, 22:00, Спорт Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения на Украине 13 дек, 21:58, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 13 дек, 21:45, РБК и Porsche Партнера зятя Березовского освободили из-под домашнего ареста в Италии 13 дек, 21:44, Общество Власти Канады одобрили экспорт оружия Украине 13 дек, 21:39, Политика Алексей Навальный представил свою политическую программу 13 дек, 21:36, Политика
Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел
Политика, 03:34
0
Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел

Израильская армия выпустила три ракеты по позициям палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской территории. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Как отмечается на сайте, целью израильских военных были склады с оружием боевиков, а также здания и площадки, где проходили тренировки.

В четверг, 14 ноября, сообщалось, что со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты. Две из них были сбиты израильской системой ПРО, а третья упала в безлюдной местности в региональном совете Экшоль, который находится на юге страны. Как заявили израильские военные, в результате обстрела никто не пострадал, и разрушений зафиксировано не было.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
Фотогалерея

Отношения между Палестиной и Израилем ухудшились после того, как США признали Иерусалим израильской столицей. В палестинском государстве считают, что восточная часть этого города должна стать его столицей.

Против такого решения Вашингтона выступили также мусульмане из разных стран. Они проводили акции протеста, которые получили название «День гнева». В результате столкновений палестинцев с израильскими военными в секторе Газа пострадали 767 человек.
Теги: Израиль , сектор Газа , запуск ракеты
Главное
Песков заявил о несозревшем конкуренте Путина Политика
Материалы по теме
Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа Политика
Израильские военные обстреляли сектор Газа в ответ на ракетный удар Политика
Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.