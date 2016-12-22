Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел
Политика, 03:34
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Израиль выпустил три ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел
Израильская армия выпустила три ракеты по позициям палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской территории. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Как отмечается на сайте, целью израильских военных были склады с оружием боевиков, а также здания и площадки, где проходили тренировки.
В четверг, 14 ноября, сообщалось, что со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты. Две из них были сбиты израильской системой ПРО, а третья упала в безлюдной местности в региональном совете Экшоль, который находится на юге страны. Как заявили израильские военные, в результате обстрела никто не пострадал, и разрушений зафиксировано не было.
признали Иерусалим израильской столицей. В палестинском государстве считают, что восточная часть этого города должна стать его столицей.
Против такого решения Вашингтона выступили также мусульмане из разных стран. Они проводили акции протеста, которые получили название «День гнева». В результате столкновений палестинцев с израильскими военными в секторе Газа пострадали 767 человек.