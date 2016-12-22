Песков связал дальнейшую работу пресс-секретарем с волей президента

Дмитрий Песков связал сохранение за собой поста пресс-секретаря после президентских выборов с волей нового главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Песков сказал, что не принимает кадровые решения, потому что такие вопросы решает президент. Он допустил, что, когда будет новый президент, его сначала уволят, а потом будет назначен пресс-секретарь. «Ну, здесь на все воля следующего президента», — сказал Песков.

В Администрации президента Песков начал работать с 2000 года, сообщается на сайте Кремля. Тогда он занимал должность заместителя пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Затем в 2008 году он стал пресс-секретарем премьера-министра. Тогда эту должность также занимал Путин. В 2012 году, когда он стал снова президентом, Песков был назначен его пресс-секретарем. Кроме того, он занимает должность заместителя руководителя президентской администрации.