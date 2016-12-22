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На сорвавших показ фильма о Донбассе на «Артдокфесте» составили протоколы
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На сорвавших показ фильма о Донбассе на «Артдокфесте» составили протоколы
Украинский кризис, 20:08
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На сорвавших показ фильма о Донбассе на «Артдокфесте» составили протоколы

В отношении троих активистов националистического движения SERB, которые сорвали показ фильма «Полет пули» о войне в Донбассе на фестивале «Артдокфест» в Москве, составили административные протоколы за неповиновение полиции. Об этом ТАСС сообщил один из руководителей SERB Игорь Бекетов.

Он уточнил, что протоколы составили по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») в отношении него самого и еще двоих активистов. Судебное заседание еще не назначено, добавил Бекетов.

​Он пояснил, что активисты сорвали показ кинокартины из-за того, что в ней снялись «не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона «Айдар», воюющие на стороне Украины». По его словам, они «продолжают на сегодняшний день убивать русских людей». Руководитель SERB добавил, что во время первого показа фильма 9 декабря активисты движения также пытались сорвать просмотр, однако им помешала охрана кинотеатра. «Мы предупреждали организаторов, что этот фильм сорвем», — сказал он.

В разговоре с агентством «Интерфакс» Бекетов сказал, что активистов отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

Показ документального фильма «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец должен был состояться в кинотеатре «Октябрь» 10 декабря. Президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский в разговоре с РБК отметил, что утром у кинотеатра стали собираться люди в камуфляжной форме со знаками воинского отличия. К началу показа, по его словам, их было около ста человек.

Группа людей ворвалась в зал на 20-й минуте фильма, они потребовали прекратить показ и закрыли луч проектора курткой, рассказал Манский. По его словам, эти люди разбрызгали некую едкую жидкость, после чего президент фестиваля принял решение остановить показ кинокартины.

Режиссер Беата Бубенец на своей странице в Facebook накануне опубликовала видео, на котором один из активистов заявил: «Завтра, извините, будут проблемы у вас серьезные».

Теги: Москва , Донбасс , протокол , "Артдокфест"
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