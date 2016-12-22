МИД заявил об отказе США обменяться письмами о невмешательстве

Россия предложила США обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга, но Соединенные Штаты отказались. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мероприятие транслировалось на странице министерства в Facebook.

«На фоне той колоссальной истерики, которую мы наблюдаем вокруг мифической роли России в выборах США, еще в июле российская сторона предложила провести американцам обмен письмами с соответствующими обязательствами, например, на уровне глав внешнеполитических ведомств», — рассказала Захарова.

По ее словам, это не новшество, такой принцип уже был зафиксирован в отношениях в 1933 году.

«Отказ Вашингтона рассматривать такое предложение сейчас лишний раз показывает абсолютную фейковость кампании по обвинению России в некоем вмешательстве в прошлогодние выборы в США», — отметила Захарова.

По словам представителя МИДа, США фактически признали, что никакой угрозы с российской стороны американской избирательной системе не было.