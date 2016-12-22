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В Совфеде прокомментировали «антироссийский» оборонный бюджет США
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В Совфеде прокомментировали «антироссийский» оборонный бюджет США
Политика, 21:59
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В Совфеде прокомментировали «антироссийский» оборонный бюджет США

Россия учтет антироссийскую направленность оборонного бюджета США. Об этом «РИА Новости» заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Мы не можем не обращать внимания на такое, игнорировать подобные выпады», — сказал он. Бондарев добавил, что подобный подход к формированию американского бюджета — свидетельство серьезного отношения к России. «Американцы чувствуют нашу силу, видят в нас в чем-то равного, а в чем-то превосходящего их геополитического соперника», — подчеркнул он.

Бондарев добавил, что «зеркальных» статей в оборонной части российского бюджета нет. «Мы укрепляем свою обороноспособность не конъюнктурно, а планомерно и постоянно», — подчеркнул он.

Трамп одобрил оборонный бюджет на $700 млрд
Политика

«Ни интенсификация совместных учений США с европейскими сателлитами, ни развитие военной инфраструктуры НАТО не представляет для нас опасности с нашей прочной системой национальной обороны. Даже гипотетическое размещение в Европе американского оружия средней дальности не создаст угрозы для России, обладающей мощнейшей системой противовоздушной обороны», — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет страны на $692 млрд. $4,6 млрд предназначено на инициативу по поддержке союзников в Европе и странах НАТО, направленную на «сдерживание России» (в том числе $100 млн — на укрепление обороноспособности стран Прибалтики). Также предусмотрен запрет на сотрудничество с Минобороны России. Президента законопроект обязывает сообщать конгрессу о любых договоре​нностях с Россией относительно ситуации в Сирии.

Теги: США , Бюджет , Виктор Бондарев , Дональд Трамп
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