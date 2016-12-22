Строители моста в Крым соединили пролетами Тузлинскую косу и остров Тузла

Строители завершили монтаж пролетов автодорожной части Крымского моста на одном из морских участков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение информационного центра «Крымский мост».

Новая часть моста соединила Тузлинскую косу и остров Тузла. Между косой и островом возвели 21 морскую опору. На эти опоры установили 44 пролетных строения: по 22 для каждого направления проезжей части — в сторону Крыма и Кубани.

«Нить» металлоконструкций длиной более километра расположена на одной высоте — около четырех метров над уровнем воды», — цитирует сообщение агентство.

Всего над водой пройдет более 6 км из 19 км моста.

По данным на середину ноября, строители возвели более 430 опор из 595, собрали свыше 115 тыс. т металлоконструкций пролетных строений (всего нужно собрать более 260 тыс. т металлоконструкций). На готовых участках моста частично уложен асфальт.

Мост протяженностью 19 км станет самым длинным в России и соединит Крым с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Рабочее движение по мосту планировалось открыть в декабре 2018 года, а окончательно сдать объект — в июне 2019 года. Генподрядчик строительства — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.