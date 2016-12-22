Украина восстановила объемы транзита газа в Европу после ликвидации аварии в австрийском Баумгартене. Об этом ​советник главы Минэнерго страны Максим Билявский сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина возобновила режим 260 млн куб. м в сутки», — сказано в сообщении.

Ранее, по данным украинского Минэнерго, транзит газа по территории страны сократился на 23%, до 200 млн куб. м в сутки. Газ из Европы поступал на Украину по реверсным схемам через Венгрию, Польшу и Словакию.​

12 декабря произошел взрыв на газораспределительной станции компании OMV рядом с австрийским городом Баумгартен. Причиной взрыва стала техническая неисправность. В результате погиб один человек и около 20 пострадали.

В терминал Баумгартена газ поступает в основном из России и Норвегии, а потом транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Взрыв на крупнейшем австрийском газовом хабе в результате остановил транзит российского газа в несколько европейских стран, а в Италии был введен режим ЧС.