Спецборт вывез из Йемена 30 россиян и граждан других стран, желавших покинуть зону конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия велась на странице министерства в Facebook.

По словам Захаровой, решение о вывозе людей было принято на фоне резкого ухудшения ситуации в стране.

12 декабря российскую дипмиссию в Йемене из-за обострения ситуации перевели в соседнюю Саудовскую Аравию.

Ситуация в Йемене начала ухудшаться в конце ноября. Начались столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха. Жертвами противостояния бывших союзников стали более 200 человек.

4 декабря хуситы убили Салеха.

Салех и хуситы с 2015 года вместе вели военные действия против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая действовала в интересах нынешнего президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади. ​Под их давлением Хади был вынужден покинуть страну и вернулся только после того, как в ситуацию вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.