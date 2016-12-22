Большинство россиян выступили за обучение навыкам живого общения в школах

Большинство россиян считают, что для школьников необходимо проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных считают, что среди молодежи широко распространена проблема интернет-зависимости. «При этом представители самой молодой возрастной группы (18–24 года) и родители детей до 17 лет сетуют на нее даже чаще остальных — 91% и 90% соответственно», — отметили во ВЦИОМе. Зависимость от компьютерных игр, от интернета и социальных сетей наблюдают 71% респондентов.

Почти две трети россиян (73%) также поддержали введение в школьную программу предмета по изучению Правил дорожного движения. Еще 63% участников опроса считают необходимым для детей изучение основ военной подготовки. Почти половина респондентов также выступила за обучение школьников финансовой грамотности.

Телефонный опрос проводился 18 и 19 ноября, в нем приняли участие 1200 российских граждан в возрасте от 18 лет.

​