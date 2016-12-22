Яровая заявила о рисках США превратиться в «голого короля»

США рискуют превратиться «в голого короля из сказки Андерсена», заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Ее слова передала РБК пресс-служба депутата.

«США ведут себя как самозванцы по объявлению. Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить. То, что российские военные разгромили логово террористов ИГ [запрещенная в России террористическая группировка] и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается», — отметила Яровая, после того как президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке.

По ее словам, в объявлении также не сообщается тот факт, что США «ведут картотеку «хороших» и «плохих», «своих» и «чужих» террористов, создавая лжедоктрину имитации борьбы с терроризмом».

«Подобного рода заявления являются прямым свидетельством того, почему политики США уничтожают свободу слова и ополчились на RТ. В информационной войне, которую они объявили всему миру, они видят только место своих лжеобъявлений и заявлений, фейковых новостей. США рискуют превратиться в голого короля из сказки Андерсена, когда придворные СМИ и политики не смогут словами прикрыть бесстыдство и агрессию», — подчеркнула Яровая.

Генштаб Вооруженных сил России сообщал об освобождении Сирии от боевиков ИГ 6 декабря. Президент Владимир Путин 11 декабря посетил Сирию и на авиабазе Хмеймим отдал приказ о выводе российской группировки войск с сирийской территории обратно в Россию.