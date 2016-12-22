В Москве эвакуировали ТЦ «Водный» и «Круг» из-за угрозы взрыва

Посетителей торговых центров «Водный» и «Круг» эвакуировали после сообщения об угрозе взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация об угрозе взрыва в двух торговых центрах по адресам: Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, Старокачаловская улица, дом 5а», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, из ТЦ «Круг» эвакуированы 80 человек, в «Водном» продолжается эвакуация посетителей и персонала. По информации источника «Интерфакса», из двух ТЦ эвакуировали около 1 тыс. человек. На местах работают кинологи с собаками.

В администрации ТЦ «Круг» сообщили РБК, что информация о взрыве оказалась ложной. «Банкомат сработал на датчик, людей эвакуировали, все проверили — все нормально. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме», — уточнили в администрации.

Видео: Instagram / Nonagvas; Instagram / Warmbody.ak

С 10 сентября по России прокатилась волна звонков о минировании общественных и административных зданий. Сообщения о минировании поступали в 75 регионах, все они оказались ложными. В сентябре ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).



Глава спецслужбы Александр Бортников в октябре заявлял, что сотрудники ФСБ установили подозреваемых в рассылке массовых сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, находящихся за границей. Позднее замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что большая часть сообщений о минировании поступала в правоохранительные органы с территории Сирии.



В ноябре замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко оценил ущерб от телефонных террористов, нанесенный Москве, в 150 млн руб.