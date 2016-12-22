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В Москве «заминировали» одно из зданий ФСБ
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В Москве «заминировали» одно из зданий ФСБ
Общество, 16:05
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В Москве «заминировали» одно из зданий ФСБ

В столице было «заминировано» одно из зданий ФСБ, в настоящий момент сотрудники МВД и кинологи проверяют данные об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, днем 4 декабря поступило сообщение о «минировании» здания по адресу: улица Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. По данному адресу находится административное здание, в котором расположение подразделение ФСБ.

«У здания ФСБ не наблюдается никакой активности. Все спокойно», — рассказала РБК очевидец Светлана Денисова. В справочной ФСБ отказались уточнить информацию, поступало ли сообщение о «минировании» здания ведомства на Лубянке.

Кроме того, стало известно о том, что в столице эвакуировали около 600 посетителей Центрального детского магазина на Лубянке из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, сейчас идет проверка помещений магазина.

В кондитерском бутике Bateel, находящимся на территории Центрального детского магазина, РБК подтвердили информацию об эвакуации из здания в связи со звонком о «минировании». «Это верная информация. Эвакуация проводится», — сказала сотрудница.

«Объявили пожарную тревогу и попросили покинуть помещение. Сегодня службы сработали быстрее, чем в прошлый раз. Кинолог с собакой был уже на месте, когда мы выходили из здания. В этот раз приехали пожарные машины и реанимация», — рассказала РБК Денисова.

Предыдущая эвакуация из Центрального детского магазина прошла 27 ноября, после того как неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенном взрывном устройстве. Тогда сообщение о минировании не подтвердилось.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В России с 10 сентября идет волна звонков о минировании общественных и административных зданий. Сообщения о минировании поступали в 75 регионах, но все они оказались ложными. В сентябре ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В начале октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что сотрудники спецслужб установили четверых подозреваемых в распространении массовых ложных сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, находящихся за границей. В ноябре замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко заявил, что телефонные террористы нанесли ущерб Москве на 150 млн руб.

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд»
Общество

В конце ноября депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в закон «О связи». Теперь операторы обязаны будут блокировать телефонные номера по запросу Роскомнадзора и спецслужб.

Теги: Москва , ФСБ , эвакуация , минирование , Центральный детский магазин
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