Госдеп рассказал об угрозе энергетического доминирования России в Европе

Реализация проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» усилит российское доминирование в Европе в сфере энергетики, что неизбежно приведет к угрозе безопасности для стран Европы. Об этом на на пресс-брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы видим, что Европы стремится диверсифицировать сферу энергетики. Этот проект [«Турецкий поток»] подрывает эти усилия. Мы согласны с нашими европейскими партнерами, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» усилят доминирование России на рынке газа в Европе, сорвут попытки диверсифицировать источники энергии и представляют угрозу безопасности для Балтийско-Черноморского региона», — заявила Нойерт.

Представитель Госдепа подчеркнула, что поставки газа могут использоваться Россией как инструмент влияния. В качестве примера она привела перебои в поставках газа в Польшу в период «газовых войн» России и Украины. Нойерт отметила, что отказ Москвы от транзита газа через Украину и сокращение платы Киеву за эту услугу также является угрозой. «Нашу особую обеспокоенность вызывает то, что это приблизит Россию к достижению цели по подрыву безопасности Украины с помощью лишения ее статуса страны-транзитера для российского газа», — отметила она.

В конце октября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил потери Киева от прекращения транзита российского газа в $3 млрд в год. Он отметил, что это «будет иметь крайне негативные последствия» для Украины.