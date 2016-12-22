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США обсудили с Китаем план действий на случай падения режима Ким Чен Ына
Политика, 10:49
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США обсудили с Китаем план действий на случай падения режима Ким Чен Ына

США и Китай обсудили план действий в случае краха северокорейского режима. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на заседании Атлантического совета в Вашингтоне, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что самое главное в этом случае — чтобы ядерное оружие не попало в руки тех, кто не должен его получить. По его словам, способы обеспечить это обсуждены с Китаем.

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США пообещали Китаю, что если для восстановления порядка на территорию КНДР придется ввести американские войска, после окончания операции они вернутся на исходные позиции в Южной Корее.

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Также Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР в любой момент и без предварительных условий. Он не уточнил тему переговоров и заявил: «Давайте просто встретимся». ​

«Мы можем поговорить о погоде <...> о том, будет ли это квадратный или круглый стол. Затем мы сможем предложить <...> дорожную карту, согласно которой мы сможем двигаться дальше», — добавил он.

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29 ноября Северная Корея провела очередной запуск ядерной ракеты. США в связи с этим призвали все государства разорвать отношения с Пхеньяном.

Теги: США , Китай , КНДР , Рекс Тиллерсон
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