Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 58,96 EUR Нал. 69,94 69,31 USD Бирж. 59,17 -0,12 EUR Бирж. 69,50 -0,15 USD ЦБ. 58,84 -0,40 EUR ЦБ. 69,30 -0,50 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 16513,93 -161,84 ММВБ 2154,50 -0,29% РТС 1147,20 -0,23% Brent 63,95 +0,14% DJIA 24504,80 +0,49% Nasdaq 6862,32 -0,19% FTSE 7500,41 +0,63%
Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов
Лента новостей
Полпреду президента Цуканову предложили стать помощником Путина 10:33, Политика Роспотребнадзор проверит сообщения о продаже пластикового риса 10:08, Общество В Астраханской области в ДТП погибли пять человек 10:04, Общество Путин впервые за четыре года повысил зарплаты госслужащим 10:04, Общество Роспотребнадзор арестовал меховые изделия на 500 млн руб. 10:03, Общество В Мурманскую область из Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3 09:52, Политика Орешкин допустил превышение прогноза по оттоку капитала в 2018 году 09:50, Экономика Транзит газа через Украину сократился почти на четверть 09:48, Экономика СМИ сообщили о планах основного акционера «Черкизово» продать бизнес 09:38, Бизнес Прерванные после взрыва на хабе в Австрии поставки газа возобновились 09:38, Бизнес «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 09:29, SAP и РБК Филиппины продлили военное положение на юге страны 09:27, Политика Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов 09:26, Общество Почему новостройки станут дороже вторичного жилья 09:15, Недвижимость Жертвами пожара в Пермском крае стали четыре человека 09:14, Общество В аэропорту Торонто отменено около 400 рейсов из-за снегопада 09:10, Общество Фрагмент вертолета морпехов из США упал на спортплощадку школы в Японии 08:54, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 08:50, Lenovo и РБК Республиканское большинство в американском сенате сократилось до минимума 08:39, Политика Москва в огне: крупнейшие пожары в исторических зданиях столицы 08:15, Недвижимость  Тиллерсон рассказал о работающих в России 35 тыс. гражданах КНДР 08:09, Политика Дума отложила рассмотрение закона о лжи в соцсетях до 2018 года 08:01, Политика Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое 08:01, Свое дело Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией 07:40, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 07:30, РБК и Porsche Стал известен топ-15 крупнейших исполнителей госзаказов среди ИП 07:00, Свое дело Исследование РБК: как ИП в России получают миллиарды от государства 07:00, Свое дело Москва потратит 12 млрд руб. на транспортную интеграцию МЦК 07:00, Политика
Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов
Общество, 09:26
0
Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов

Пять человек погибли при пожаре в Пекине, еще девять получили ожоги и госпитализированы, сообщил Reuters со ссылкой на официальное заявление властей.

По данным департамента пожарной охраны, в 1:18 по местному времени (20:18 мск) в жилом доме загорелись два электровелосипеда. Полиция задержала арендодателя. Принадлежащий ему дом, по данным правоохранителей, оказался самостроем.

На место пожара приехал мэр Пекина Чэнь Цзинин, он также навестил раненых в больнице, сообщает «Синьхуа».

Это второй крупный пожар в Пекине за месяц — 19 ноября 19 человек погибли в огне в деревне Синьцзянь пекинского района Дасин, еще восемь человек пострадали.

В понедельник, 11 декабря, в китайской провинции Сычуань сгорела самая большая деревянная пагода в Азии, а 1 декабря при пожаре в небоскребе на севере Китая погибли десять человек, еще пятеро были госпитализированы.

 

Теги: Китай , Пекин , Пожар
Главное
Полпреду президента Цуканову предложили стать помощником Путина Политика
Материалы по теме
При пожаре в небоскребе на севере Китая погибли 10 человек Общество
В Пекине жертвами пожара стали 19 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.