Пять человек погибли в Пекине из-за загоревшихся электровелосипедов

Пять человек погибли при пожаре в Пекине, еще девять получили ожоги и госпитализированы, сообщил Reuters со ссылкой на официальное заявление властей.
По данным департамента пожарной охраны, в 1:18 по местному времени (20:18 мск) в жилом доме загорелись два электровелосипеда. Полиция задержала арендодателя. Принадлежащий ему дом, по данным правоохранителей, оказался самостроем.
На место пожара приехал мэр Пекина Чэнь Цзинин, он также навестил раненых в больнице, сообщает «Синьхуа».
Это второй крупный пожар в Пекине за месяц — 19 ноября 19 человек погибли в огне в деревне Синьцзянь пекинского района Дасин, еще восемь человек пострадали.
В понедельник, 11 декабря, в китайской провинции Сычуань сгорела самая большая деревянная пагода в Азии, а 1 декабря при пожаре в небоскребе на севере Китая погибли десять человек, еще пятеро были госпитализированы.