В Пекине жертвами пожара стали 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при пожаре в деревне Синьцзянь пекинского района Дасин в Китае, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:15 по местному времени (23:15 мск). На место происшествия выехали 34 пожарные машины. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли потушить огонь в деревне только к 21:00 по местному времени (02:00 мск). В настоящий момент сотрудники полиции и экстренных служб выясняют причины пожара.