Акции «Детского мира» упали на фоне объявления об аресте доли «Системы»

Цена акции «Детского мира», крупнейшим совладельцем которой является АФК «Система», сократилась на 8,23% до 92,5 руб. на момент закрытия Московской биржи во вторник, 12 декабря. Котировки начали падать после того, как «Роснефть» и «Башнефть» потребовали в своем иске против «Системы» ареста активов АФК, включая ее пакет «Детском мире». Согласно решению суда, арестованы 52,09% акций ПАО «Детский мир» балансовой стоимостью 33,8 млрд руб. «Система» не может распоряжаться данным имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам.

До вынесения определения суда «Система» сообщила, что продала 5% «Детского мира» за 3,3 млрд руб. Таким образом, ее доля сократилась до 47,1%. Часть своей доли продал и второй крупнейший акционер компании — Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). РКИФ продал 1,3% ретейлера, у фонда осталось 12,7% акций.

«Детский мир» — крупнейший ретейлер товаров для детей в России. Выручка компании выросла на 22,9%, до 66,6 млрд руб., за девять месяцев 2017 года, прибыль за период выросла более чем в полтора раза, до 2,9 млрд руб. Всего на 30 сентября группа управляла 516 магазинами под брендом «Детский мир» и ELC. «Детский мир» вышел на IPO в феврале 2017 года. Тогда компания привлекла 21,1 млрд руб., предложив акции по цене 85 руб. за штуку.

Если новый инвестор «Детского мира», который приобрел долю «Системы», уже был внесен в реестр акционеров до определения суда, оспорить сделку будет невозможно, рассказала РБК руководитель корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова.