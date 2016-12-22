«Система» и РКИФ продали 6,3% акций «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали 46,5 млн своих акций ретейлера «Детский мир», составляющих примерно 6,3% капитала. Об этом говорится в сообщении АФК. Накануне партнеры сообщили, что совместно продадут 8% компании.

В результате сделки привлекательность акций ретейлера повысится, говорит официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов. Несмотря на относительно небольшие размеры и ликвидность, «Детский мир» демонстрирует очень высокую доходность, говорит он.

Цена предложения была установлена на уровне 90 руб. за акцию. Это выше, чем при проведении IPO «Детского мира» в феврале 2017 года, когда цена была установлена на уровне 85 руб. за бумагу.

«Система» продала примерно 5% и получит около 3,3 млрд руб. в результате сделки. У «Системы» останется 47,1% капитала «Детского мира». У второго крупнейшего акционера, ретейлера РКИФ, останется 12,7% акций. Еще 40,2% останется в свободном обращении на Московской бирже.

«Детский мир» — крупнейшая сеть товаров для детей в России. Выручка ретейлера за девять месяцев 2017 года увеличилась на 22,9%, до 66,6 млрд руб., прибыль — более чем в полтора раза, до 2,9 млрд руб. Всего в сети более 500 магазинов.

Ретейлер вышел на IPO 10 февраля 2017 года. В результате размещения доля «Системы» сократилась в 1,4 раза, РКИФ — более чем в полтора раза. В ходе IPO «Детский мир» привлек 18,4 млрд руб., установив цену за акцию в 85 руб.​