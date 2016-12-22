Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,96 EUR Нал. 69,91 69,25 USD Бирж. 59,27 +0,26 EUR Бирж. 69,51 -0,01 USD ЦБ. 58,84 -0,40 EUR ЦБ. 69,30 -0,50 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 17300,00 +900,68 ММВБ 2160,75 +0,57% РТС 1149,88 +0,48% Brent 63,53 -1,88% DJIA 24534,02 +0,61% Nasdaq 6872,77 -0,03% FTSE 7500,41 +0,63%
Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены
Лента новостей
IT-инструменты для роста бизнеса 20:55, РБК и Билайн Как российские войска возвращаются из Сирии 20:50, Фотогалерея  Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены 20:39, Общество Единороссы Москвы решили не дать оппозиции пройти муниципальный фильтр 20:39, Политика В аппарате Титова ответили на заявление СК о сидящих в СИЗО бизнесменах 20:33, Общество Облившего фотографии Стерджеса активиста SERB отправили под арест 20:31, Общество Поклонская ответила на обвинения Киева в «военном преступлении» 20:27, Политика FIFA рассказала о форматах российских магазинов с символикой к ЧМ-2018 20:24, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 20:23, РБК и Porsche Арбитраж Башкирии арестовал активы «Системы» по новому иску «Роснефти» 20:08, Бизнес Власти дали «Массандре» помещения под первые магазины за пределами Крыма 19:57, Бизнес Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом 19:42, Спорт Нью-Йоркский террорист перед взрывом обращался к Трампу в Facebook 19:40, Общество Отряд российских саперов вернулся из Сирии 19:27, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 19:23, Lenovo и РБК Шохин рассказал о своем предложении сделать Сечина бизнес-омбудсменом 19:20, Политика Россия обсудит с МОК детали участия спортсменов в Олимпиаде 19:14, Общество Башкирия подала иск против АФК «Система» на 131,6 млрд руб. 19:02, Бизнес Американские аналитики подсчитали ущерб от Brexit 18:54, Политика Греф ответил на критику проекта «Ладошки» Роскомнадзором 18:50, Технологии и медиа Обреченный процент: как изменились ставки по вкладам в рублях 18:48, Деньги Мединский рассказал о рекордных сборах российского кино 18:34, Технологии и медиа Южная Корея: две стороны одной страны 18:33, РБК, Korean Air и НОТК Медведев предложил промаркировать средства индивидуальной защиты рабочих 18:30, Технологии и медиа Рогозин не увидел ответа на главный вопрос в выводах о падении спутника 18:30, Общество Российское посольство в Йемене перевезли в Саудовскую Аравию 18:27, Политика Reuters узнал о планах ЕС продлить секторальные санкции против России 18:25, Политика Суд оставил в силе наказание Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 18:25, Технологии и медиа
Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены
Общество, 20:39
0
Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены

Мужчина попытался порезать себе вены в ​Солнцевском суде Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

По словам сотрудника пресс-службы, попытка произошла в туалете учреждения примерно в 16:00. Пострадавшего увезли в больницу. «Сейчас нам неизвестно его состояние, когда скорая забирала его из суда, он был жив», — сообщил сотрудник суда.

Агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник сообщает, что мужчина находился под арестом по ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств). Перед заседанием по продлению меры пресечения он отпросился в туалет.

17 ноября обвиняемые в хулиганстве порезали себе вены во время заседания Мосгорсуда. Адвокат одного из них сообщила, что помощь им оказали на месте, а вызванную скорую помощь в конвойное помещение не допустили. В суде заявили, что обращения от обвиняемых о необходимости вызова медиков не поступали.

Теги: суд , Москва , самоубийство
Главное
Арбитраж Башкирии арестовал активы «Системы» по новому иску «Роснефти» Бизнес
Материалы по теме
Китайский военачальник покончил с собой из-за коррупционного скандала Общество
В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД Общество
В Москве женщина зарезала ребенка и покончила с собой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.