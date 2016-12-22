Мужчина в московском суде попытался порезать себе вены

Мужчина попытался порезать себе вены в ​Солнцевском суде Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

По словам сотрудника пресс-службы, попытка произошла в туалете учреждения примерно в 16:00. Пострадавшего увезли в больницу. «Сейчас нам неизвестно его состояние, когда скорая забирала его из суда, он был жив», — сообщил сотрудник суда.

Агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник сообщает, что мужчина находился под арестом по ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств). Перед заседанием по продлению меры пресечения он отпросился в туалет.

17 ноября обвиняемые в хулиганстве порезали себе вены во время заседания Мосгорсуда. Адвокат одного из них сообщила, что помощь им оказали на месте, а вызванную скорую помощь в конвойное помещение не допустили. В суде заявили, что обращения от обвиняемых о необходимости вызова медиков не поступали.