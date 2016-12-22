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В Мосгорсуде объяснили недопуск скорой к вскрывшим вены обвиняемым
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В Мосгорсуде объяснили недопуск скорой к вскрывшим вены обвиняемым
Общество, 04:35
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В Мосгорсуде объяснили недопуск скорой к вскрывшим вены обвиняемым

К обвиняемым по делу о хулиганстве, которые порезали себе вены во время заседания Мосгорсуда, не допустили медиков из-за отсутствия жалоб от фигурантов дела. Об этом РБК заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она отметила, что медики, которых вызвали сразу после того, как обвиняемые вскрыли вены, оказали им необходимую медицинскую помощь. Обвиняемые подписали заявление об отказе в госпитализации, после чего заседание было продолжено. 

С учетом того, что сотрудникам конвоя не поступали жалобы или обращения от обвиняемых о необходимости вызова медиков, конвой отказал адвокатам в проходе врачей в конвойное помещение», — пояснила Солопова.

О том, что к обвиняемым по делу о хулиганстве, которые 17 ноября порезали себе вены во время заседания Мосгорсуда, не допустили медиков рассказала РБК адвокат Иннара Багдасарян. Она представляет интересы одного из обвиняемых — Шамхана Абдуева.

Инцидент произошел на заседании по вопросу продления ареста шестерым фигурантам дела о драке в ресторане «Тануки» летом 2015 года — Рамбеку Мусрапилову, Умару-Хаджи Идрисову, Шамхану Абдуеву, Абдулу Сатабаеву, Шамилю Садуеву, Аслану Махмутмерзаеву. Пятеро из них совершили попытки суицида в здании суда.

Адвокат рассказала, что после этого судья объявила перерыв. Мужчинам оказали помощь, после чего заседание продолжилось. «Руки у них были забинтованы, но кровь текла. Вышла судья, зачитала постановление — продлить стражу еще на два месяца. Я снова вызвала скорую, потому что ребята истекали кровью», — сказала Багдасарян. По ее словам, после того, как постановление огласили, пятерых обвиняемых спустили в конвойное помещение. «Скорая приехала, и ее не пустили к ребятам. Приставы сказали, что тех уже увезли в СИЗО», — рассказала Багдасарян. Обвиняемых не могли увезти в СИЗО, поскольку скорая прибыла через 5–7 минут после вызова, сказала она, отметив, что обычно обвиняемые находятся в конвойном помещении гораздо дольше, прежде чем их заберут.

Как рассказала адвокат, защите удалось пообщаться с фигурантами дела. На вопрос, избивали ли их, один ответил утвердительно, а второй сказал, что его не били. Багдасарян добавила, что защита намерена обжаловать действия приставов и конвоиров, которые не пустили медиков в конвойное помещение.

Дело против Идрисова, Мусрапилова, Абдуева, Сатабаева, Садуева и Махмутмерзаева было возбуждено после массовой драки в ресторане «Тануки» на юге Москвы в 2015 году. По версии следствия, две группы молодых людей начали выяснять отношения. Охранник сделал им замечание, они ушли, однако позже 25 человек вернулись в кафе с оружием и устроили там погром. Один из сотрудников ресторана получил огнестрельное ранение в ногу. После случившегося были задержаны 11 участников драки со стрельбой, девятерых из них арестовали. После того, как в августе 2015 года Чертановский городской суд отправил обвиняемых под стражу, им регулярно продлевается арест. Ранее фигурантам дела также вменяли разбой, причинение легкого вреда здоровью и побои.

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