Суд оставил в силе наказание Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера Telegram, оштрафованного за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом, решение о взыскании 800 тыс. руб. осталось без изменений.

В ходе заседания стало известно, что спор между командой мессенджера и ФСБ касался переписки обвиняемых в организации теракта в петербургском метро. По словам адвоката Дмитрия Динзе, представляющего интересы Telegram, речь шла о братьях Азимовых.

Юрист добавил, что ФСБ просила изготовить ключи для расшифровки сообщений по телефонам, которые были изъяты у Азимовых. Юрист отметил, что это требование неисполнимо технически. «Не могут быть представлены ключи дешифрования на секретных чатах. Они генерируются на мобильных устройствах и хранятся на них», — сказал Динзе.

О том, что предоставить информацию для декодирования сообщений пользователей невозможно технически, в октябре говорил и основатель Telegram Павел Дуров. Он также утверждал, что требования ФСБ нарушают конституционное право россиян на свободу переписки.

Другой адвокат, представляющий интересы Telegram, Рамиль Ахметгалиев, добавил, что телефоны подозреваемых были изъяты в апреле, а ФСБ, «прикрываясь их номерами и делом», потребовала изготовить ключи декодирования с июля и на будущее.

Суд оштрафовал Telegram 16 октября.

Аброр и Акрам Азимовы — фигуранты дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел в вагоне поезда, находившегося на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Его жертвами стали 16 человек, еще свыше 100 человек пострадали. Следствие полагает, что братья контактировали с исполнителем теракта, смертником Акбаржоном Джалиловым.