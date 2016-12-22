Подозреваемому в организации взрыва в Нью-Йорке предъявлены обвинения

Подозреваемому в организации 11 декабря взрыва в Нью-Йорке Акайду Улле предъявлены обвинения. Об этом полиция города сообщает в Twitter.

Обвинения предъявлены по трем пунктам: незаконное владение оружием, поддержка терроризма, создание террористической угрозы.

11 декабря на центральной автостанции Нью-Йорка произошел взрыв, в результате которого были ранены четыре человека, в том числе и человек, который подорвал бомбу. Мужчина был задержан. Выяснилось, что это выходец из Бангладеш Акайд Улла, живущий в Бруклине. Он рассказал, что сам собрал бомбу и хотел с ее помощью «нанести урон» США, которые «бомбили его страну». Власти города признали случившееся терактом.