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Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке
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Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке
Общество, 22:54
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Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке

Подозреваемый в совершении взрыва в центре Нью-Йорка 27-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла, имел лицензию водителя по найму, сообщили РБК в пресс-службе Комиссии по такси и лимузинам города Нью-Йорк (правительственный орган, который выдает лицензии водителям, — прим. РБК).

По данным комиссии, лицензия действовала с марта 2012 по март 2015 года, и не продлевалась после этого. В сообщении пресс-службы указано, что водители по найму работают как независимые подрядчики, поэтому им неизвестно, работал ли подозреваемый водителем после получения лицензии.

«Так как у него была лицензия водителя по найму, то даже если он водил, мы знаем, что он не мог управлять желтым такси», — подчеркнули в комиссии, пояснив, что лицензии на управление желтым такси в те годы выдавались отдельно.

Источники в полиции издания The New York Post рассказали, что Улла жил в Бруклине и работал таксистом, пока не истек срок его водительских прав.

​Улла рассказал во время допроса, что он сделал взрывное устройство на своем рабочем месте, сообщили представители полиции, передает CNN. «Каждый может залезть в интернет, скачать всякий мусор и дрянь о том, как собрать самодельное взрывное устройство. Это реальность в которой мы живем», — заявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо. Представитель полиции рассказал, что Улла прикрепил взрывное устройство к своему телу.

В центре Нью-Йорка произошел взрыв. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Улла подорвал взрывное устройство в понедельник, 11 декабря, около автовокзала Нью-Йорка. В результате ранения получили четыре человека. Ранения получил также Улла. Он задержан полицией и госпитализирован. По его словам, он хотел «нанести урон» США из-за того, что «они бомбили» его страну. Взрыв был признан властями города террактом.

Видео: @DailyMail / Twitter

Теги: взрыв , Нью-Йорк , взрыв в Нью-Йорке
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