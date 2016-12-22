Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке

Подозреваемый в совершении взрыва в центре Нью-Йорка 27-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла, имел лицензию водителя по найму, сообщили РБК в пресс-службе Комиссии по такси и лимузинам города Нью-Йорк (правительственный орган, который выдает лицензии водителям, — прим. РБК).
По данным комиссии, лицензия действовала с марта 2012 по март 2015 года, и не продлевалась после этого. В сообщении пресс-службы указано, что водители по найму работают как независимые подрядчики, поэтому им неизвестно, работал ли подозреваемый водителем после получения лицензии.
«Так как у него была лицензия водителя по найму, то даже если он водил, мы знаем, что он не мог управлять желтым такси», — подчеркнули в комиссии, пояснив, что лицензии на управление желтым такси в те годы выдавались отдельно.
Источники в полиции издания The New York Post рассказали, что Улла жил в Бруклине и работал таксистом, пока не истек срок его водительских прав.
Улла рассказал во время допроса, что он сделал взрывное устройство на своем рабочем месте, сообщили представители полиции, передает CNN. «Каждый может залезть в интернет, скачать всякий мусор и дрянь о том, как собрать самодельное взрывное устройство. Это реальность в которой мы живем», — заявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо. Представитель полиции рассказал, что Улла прикрепил взрывное устройство к своему телу.
Улла подорвал взрывное устройство в понедельник, 11 декабря, около автовокзала Нью-Йорка. В результате ранения получили четыре человека. Ранения получил также Улла. Он задержан полицией и госпитализирован. По его словам, он хотел «нанести урон» США из-за того, что «они бомбили» его страну. Взрыв был признан властями города террактом.