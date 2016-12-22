CNN узнал детали создания взорвавшейся в Нью-Йорке бомбы

Мужчина, который привел в действие взрывное устройство 11 декабря в Нью-Йорке, собрал ее на своем рабочем месте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего сотрудника полиции Нью-Йорка и городского чиновника.

Телеканал также приводит слова губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: «Сегодня любой может зайти в интернет и загрузить данные о том, как собрать самодельное взрывное устройство. Вот та реальность, в которой мы живем».

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Взрыв в районе автовокзала Нью-Йорка прогремел в 07:19 по местному времени (15:19 мск). По данным газеты The New York Post, в результате взрыва были ранены четыре человека.

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва. Им оказался 27-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла. Самодельная бомба была прикреплена к его телу, поэтому мужчина также получил ранения.

Улла проживал в Бруклине, работал таксистом и совершил нападение во имя террористической группировки «Исламское государство». По словам источников газеты, Улла заявил, что намеревался «нанести урон» США из-за того, что «они бомбили мою страну».

Из-за взрыва были эвакуированы пассажиры линий A, C и Е нью-йоркского метро, также людей выводили из городского автовокзала. Мэр Нью-Йорка заявил, что происшествие возле автовокзала является терактом.