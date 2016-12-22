ФСБ показала видео задержания готовивших теракт на Новый год боевиков

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания выходцев из стран Центральной Азии, которые планировали устроить теракты в Московском регионе во время новогодних праздников.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ, задержанные состояли в законспирированной ячейке запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).





Видео: ФСБ

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в подъезд дома, а затем выводят из него задержанных. Съемка также велась в квартире, где проходило задержание. На кадрах из квартиры, где проходило задержание членов ячейки, демонстрируется синее ведро, в котором находится белый порошок. «Это взрывчатка», — говорит человек, присутствующий при задержании. Другой отмечает, что это селитра.

Также у задержанных были обнаружены гвозди, которые планировалось использовать в самодельном взрывном устройстве как поражающий элемент.

Демонстрируются и найденные при задержании автоматы и гранаты.

О задержании группировки спецслужба сообщила ранее во вторник, 12 декабря. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что у террористов обнаружили самодельные взрывные устройства, а также огнестрельные оружие и боеприпасы. Он добавил, что члены группы также планировали совершить теракты в ходе президентской кампании.