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ФСБ показала видео задержания готовивших теракт на Новый год боевиков
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ФСБ показала видео задержания готовивших теракт на Новый год боевиков
Общество, 15:35
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ФСБ показала видео задержания готовивших теракт на Новый год боевиков

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания выходцев из стран Центральной Азии, которые планировали устроить теракты в Московском регионе во время новогодних праздников.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ, задержанные состояли в законспирированной ячейке запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Видео: ФСБ

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в подъезд дома, а затем выводят из него задержанных. Съемка также велась в квартире, где проходило задержание. На кадрах из квартиры, где проходило задержание членов ячейки, демонстрируется синее ведро, в котором находится белый порошок. «Это взрывчатка», — говорит человек, присутствующий при задержании. Другой отмечает, что это селитра.

Также у задержанных были обнаружены гвозди, которые планировалось использовать в самодельном взрывном устройстве как поражающий элемент.

ФСБ объявила о предотвращении терактов на Новый год
Общество

Демонстрируются и найденные при задержании автоматы и гранаты.

О задержании группировки спецслужба сообщила ранее во вторник, 12 декабря. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что у террористов обнаружили самодельные взрывные устройства, а также огнестрельные оружие и боеприпасы. Он добавил, что члены группы также планировали совершить теракты в ходе президентской кампании.

В начале октября в ФСБ сообщили о задержании членов ячейки ИГ, которые, по данным властей, также планировали теракты в столичном регионе.
Теги: видео , ФСБ , задержание , Терроризм
Главное
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