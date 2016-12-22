Чиновник из Татарстана назначен главой ФАС в Крыму

Новым руководителем управления ФАС по Республике Крым и Севастополю назначен Евгений Костюшин, ранее возглавлявший государственную инспекцию труда в Татарстане. Об этом сообщает «Крыминформ».

Костюшин ранее также руководил УФАС по Республике Марий Эл и занимал пост замруководителя УФАС по Республике Татарстан. Он имеет два высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии» и «юриспруденция».

Бывший глава регионального управления ФАС 44-летний Тимофей Кураев 8 ноября был найден мертвым у себя дома. ТАСС сообщал, что погибший оставил прощальное видеообращение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Кураев занимал должность с 2014 года.

В декабре в Севастополе был задержан замруководителя управления ФАС по Крыму Вячеслав Токарев по подозрению в получении взятки в 3 млн руб. По данным источника РБК, близкому к региональному правительству, чиновник был задержан по обвинению дорожной компании, которая участвовала в тендере. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное через посредника, в особо крупном размере).

