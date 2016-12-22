Выполнявшие задачи в Сирии Ту-22М3 вылетели в пункты дислокации

Бомбардировщики ​Ту-22М3, наносившие удары по целям в Сирии, с аэродрома в Моздоке (Северная Осетия) вылетели в пункты постоянного базирования. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

После приказа о выводе основной части российского контингента из Сирии ​Ту-22М3 начали перелет на базы постоянной дислокации. В сообщении Минобороны подчеркивается, что задача по нанесению ударов по позициям террористов была успешно выполнена экипажами бомбардировщиков.

Ту-22М3 на протяжении всей операции в Сирии применялись для нанесения ударов по террористам. 5 декабря Ту-22М3 приняли участие в нанесении ударов по последнему анклаву «Исламского государства» (запрещенная в России организация) на востоке страны.

Приказ о выводе российских войск из Сирии был отдан президентом Владимиром Путиным во время визита на авиабазу Хмеймим 11 декабря. При этом после вывода основной части воинского контингента в стране сохранятся пункты базирования в Хмеймиме и Тартусе. По данным источников РБК в МИДе и Минобороны, численность российских войск в Сирии будет сокращена примерно на две трети. Планируется, что возвращение военнослужащих и техники в Россию займет около месяца.