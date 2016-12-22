Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по позициям «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в распоряжение РБК.

Удар нанесен по складам с боеприпасами, опорным пунктам и скоплению террористов в районе Эс-Сайяль. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ завершают уничтожение последнего анклава террористов на востоке Сирии, отмечается в сообщении.

Предыдущий раз шесть российских бомбардировщиков наносили удары в Сирии 1 декабря.