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Министр спорта пообещал финансовую поддержку решившим ехать на Олимпиаду
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Министр спорта пообещал финансовую поддержку решившим ехать на Олимпиаду
Допинговый скандал на Олимпиаде, 13:03
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Министр спорта пообещал финансовую поддержку решившим ехать на Олимпиаду

Министр спорта России Павел Колобков пообещал финансово поддержать всех российских спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Южной Корее. «У нас с Александром Дмитриевичем (Жуковым, главой Олимпийского комитета России (ОКР). — РБК) одинаковая позиция. Мы осуществляем подготовку всех заявленных спортсменов сборной. Нет понимания, кого именно пригласит МОК, непонятно, сколько и на каких условиях будет приглашено спортсменов. Все, кто решит поехать на Игры, получат финансовую помощь, организационную. Те, кто решит не ехать, также получат поддержку. Отстраненные спортсмены получат юридическую поддержку», — пояснил Колобков, передает корреспондент РБК.

«Уверен, что спортсмены должны ехать и победить. Министерство спорта поддержит любое желание спортсменов ехать или не ехать на Олимпиаду», — добавил министр.

Олимпийское собрание разрешило спортсменам ехать на игры под нейтральным флагом. Решение поддержали хоккеист Илья Ковальчук, депутат Госдумы Александр Карелин, тренер Татьяна Тарасова и председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов. «Вопроса для меня нет. Только вперед, без всяких сомнений. Бойкот — это тупик и путь в никуда. А участие — это попытка реабилитировать наших спортсменов», — сказал Смирнов.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Вне игры: кого из спортсменов не пускают на Олимпиаду Еще 3 фото
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5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на зимних Играх-2018. Россияне, не замешанные в допинговом скандале, смогут участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Однако решение о допуске каждого спортсмена будет принимать руководство МОК.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать спортсменам, которые захотят поехать на эту Олимпиаду. Он призвал спортсменов самостоятельно решить, будут ли они участвовать в соревнованиях или нет. 8 декабря Госдума приняла заявление с призывом «прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов».

Бойкот или «унижение»: почему российские атлеты все же поедут в Пхёнчхан
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ОКР 11 декабря опубликовал заявление российских спортсменов, которые выступили против «какого-либо бойкота в спорте». Вместе с этим они считают, что лишать их права выступать на Играх и представлять на них свою страну «недопустимо». Заявление подписали специалисты по зимним видам спорта, а также двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, российская фехтовальщица и председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина и другие.

Теги: допинг , НОАК , Павел Колобков , Олимпиада-2018
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