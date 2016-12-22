Посольство призвало россиян к бдительности после взрыва в Нью-Йорке

После взрыва в Нью-Йорке посольство России в Вашингтоне призвало россиян, которые находятся в США, быть бдительными и избегать массовых скоплений людей. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии Николай Лахонин, передает «Интерфакс».

«С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром (11 декабря, — прим. РБК) попытке теракта в Нью-Йорке», — сказал он. Он отметил, что у российского консульства нет информации, есть ли граждане России среди пострадавших от взрыва.

В понедельник, 11 декабря, выходец из Бангладеш Акайд Улла взорвал самодельную бомбу около автовокзала Нью-Йорка. Она была прикреплена к его телу. В результате пострадали четыре человека. Ранение получил также Улла. Он был задержан полицией и госпитализирован. Власти Нью-Йорка признали случившиеся терактом.



Улла заявил, что взорвал бомбу, потому что хотел «нанести урон» США из-за того, что «они бомбили» его страну. Он отметил, что сделал взрывное устройство на рабочем месте, сообщили в правоохранительных органах. Источники в полиции издания The New York Post рассказали, что Улла проживал в Бруклине и работал таксистом, пока не истек срок его водительских прав.

В Комиссии по такси и лимузинам города Нью-Йорк, которая занимается выдачей лицензий, рассказали в беседе с РБК, что у Уллы было разрешение водителя по найму, и оно действовало с 2012 по 2015 год, а затем не продлевалось. В ведомстве отметили, что такая лицензия не дает право управлять желтым такси.