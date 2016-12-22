СМИ узнали мотивы подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке

Подозреваемый в совершении взрыва в центре Нью-Йорка совершил нападение из мести. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка.

По словам собеседников издания, нападавший заявил, что хотел «нанести урон» США из-за того, что они «бомбили его страну». Источники отметили, что 27-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла проживал в Бруклине и работал таксистом в Нью-Йорке до тех пор, пока не истек срок действия его водительских прав.

По версии полиции, Улла подорвал прикрепленное к его телу взрывное устройство утром 11 декабря. Взрыв произошел в районе автовокзала на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы. По информации The New York Post, Улла взорвал бомбу во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В результате взрыва четыре человека получили травмы, нападавший также пострадал.

После сообщения о взрыве с трех линий нью-йоркского метро были эвакуированы люди. В частности, эвакуации проходили на линиях A, C и E. Также была произведена эвакуация автовокзала. Власти Нью-Йорка признали случившийся инцидент терактом.