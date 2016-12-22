СМИ разместили фото задержания подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке

Газета The New York Post опубликовала фотографию задержания мужчины, подозреваемого в совершении взрыва в центре Нью-Йорка.

На фото виден лежащий на земле мужчина, его одежда порвана в том месте, где было закреплена бомба.

По данным газеты, задержанным оказался выходец из Бангладеш 27-летний Акайд Улла, житель района Бруклин. По информации New York Post, он взорвал устройство во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Взрыв возле автовокзала на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы произошел 11 декабря в 07:19 по местному времени (15:19 мск). По словам источников телеканала Fox News в полиции, сдетонировавшая бомба находилась на теле мужчины. В результате взрыва пострадали четверо. Сам задержанный получил небольшие травмы.