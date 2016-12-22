В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск

Авиатехника России частично останется в Сирии для поддержания порядка в республике. Об этом заявил командир смешанного авиационного полка особого назначения, подполковник Сергей Аксенов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Авиационная техника выводится не в полном составе. Остается часть самолетов, необходимых для поддержания порядка и для уничтожения вновь возникающих бандформирований», — сообщил подполковник.

Президент Владимир Путин 11 декабря впервые посетил Сирию. Он прибыл на авиабазу Хмеймим, где его встретили министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Путин во время выступления на авиабазе отдал приказ о выводе частей группировки российских войск из Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — заявил Путин. Вместе с тем, в Сирии останутся два российских пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в ответ на вывод российских войск из Сирии заявила, что будет бороться с боевиками до их «окончательного поражения». Об этом РБК рассказали в пресс-службе коалиции.

Вместе с тем коалиция продолжит поддерживать контакт с российскими военными «до тех пор, пока это будет необходимо».

Источники РБК в МИДе и Минобороны, а также близкий к администрации президента источник сообщали РБК в ноябре, что российские власти намерены завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что численность российской группировки войск в Сирии будет существенно сокращено, возможно, «до конца года».